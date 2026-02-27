magica favola chi ha scritto la canzone di arisa e di cosa parla

Arisa si prepara a tornare sul palco di Sanremo con una nuova canzone, scritto e composto da Gigi D’Alessio. La cantante ha già partecipato all’edizione del 2021 con il brano ‘Potevi fare di più’, e ora si appresta a presentare un nuovo pezzo davanti al pubblico. La sua presenza al festival suscita curiosità tra gli appassionati di musica italiana.

Sanremo – Arisa torna al Festival di Sanremo dopo l’esperienza del 2021 con ‘Potevi fare di più’, brano scritto e composto da Gigi D’Alessio. Un brano che non la rispecchiava in pieno, anche perché non era stato scritto da chi invece ha firmato gran parte dei suoi successi. Chi ha scritto ‘Magica favola’ La canzone che Arisa porta sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026 si intitola ‘Magica favola’ porta la firma della stessa Rosalba Pippa, vero nome proprio di Arisa, di Giuseppe Anastasi e di Marco Cantagalli, ovvero quel Galeffi che nella serata delle Cover sarà sul palco insieme a Tredici Pietro e alla sua band. I produttori sono il duo Mamakass, ovvero Fabio Dalè e Carlo Frigerio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Arisa a Sanremo 2026 con Magica Favola scritta dal suo ex fidanzato Sarà un altro successo

