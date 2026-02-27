Tre persone sono state portate davanti al giudice nell’ambito di un procedimento legato a presunte attività di macellazione clandestina di cavalli. Le accuse riguardano presunti coinvolgimenti in un giro illecito che avrebbe operato senza autorizzazioni ufficiali. L’indagine ha evidenziato sospetti su pratiche irregolari nel settore, portando all’udienza preliminare. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Tre persone sono state rinviate a giudizio perché accusate di aver preso parte a un presunto “giro“ di macellazione clandestina di cavalli. Per un quarto imputato, l’udienza è stata rinviata per legittimo impedimento. Per i tre, il processo si aprirà il 14 aprile. Il procedimento, filone di un processo analogo già in corso, ipotizza i reati di uccisione e maltrattamento di animali, associazione a delinquere e falsi su documenti informatici. Lav si è costituita parte civile. "L’inchiesta principale già in corso nello stesso Tribunale è un procedimento che amplia il quadro delle responsabilità" e confermerebbe "l’esistenza di un meccanismo strutturato, capace di reperire, movimentare e far sparire decine di equidi attraverso falsificazioni nella Banca dati nazionale e trasferimenti mai avvenuti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Macellazione clandestina. In tre a giudizio

Ci sono storie che non dovrebbero esistere. Cavalli fatti sparire dalla tracciabilità e poi avviati a una macellazione clandestina: un meccanismo crudele e organizzato, costruito sulla sofferenza degli animali. Oltre al maltrattamento, la macellazione clandestina

