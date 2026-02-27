L’utile della Banca di Piacenza passa in un anno da 34,5 a 40,5 milioni

La Banca di Piacenza ha registrato un aumento dell’utile annuale, passando da 34,5 a 40,5 milioni di euro. La banca sta portando avanti incontri con i territori per presentare in anteprima i risultati di bilancio 2025. Questi incontri sono in corso e coinvolgono rappresentanti locali e stakeholder interessati alla situazione dell’istituto di credito.

"Banca di Piacenza e i suoi territori": proseguono gli incontri per illustrare in anteprima i risultati di bilancio 2025 dell'Istituto di credito locale. Dopo Cortemaggiore (Teatro Duse), Castelsangiovanni (Teatro Verdi) e Piacenza (PalabancaEventi), i prossimi appuntamenti sono programmati.