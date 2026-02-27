L’uragano Epstein travolge il capo del Wef

L'attenzione si concentra su un caso che ha coinvolto figure di spicco nel mondo degli affari e della finanza, portando alle dimissioni di un importante dirigente del Forum di Davos a causa di collegamenti con un noto finanziere. Intanto, un noto imprenditore si è scusato pubblicamente con i propri collaboratori per il comportamento tenuto, suscitando discussioni sul tema della responsabilità e della trasparenza.

Lo scandalo Epstein continua a tenere banco sulla stampa di tutto il mondo e, soprattutto, continua a mietere vittime illustri. Tra i pesci più grossi a farne le spese c'è senz'altro Bill Gates. Il fondatore di Microsoft, infatti, ha chiesto scusa ai dipendenti della sua fondazione per i rapporti intrattenuti in passato con Jeffrey Epstein, definendo quelle frequentazioni «un enorme errore di giudizio». Durante un incontro interno, Gates ha riconosciuto che la pubblicazione dei file ha riacceso dubbi e interrogativi sulla sua condotta, ribadendo tuttavia di non aver mai commesso alcun illecito né di essere mai stato a conoscenza dei crimini del finanziere. Caso Epstein, si dimette il capo del Forum di DavosBørge Brende ha lasciato gli incarichi di presidente e ceo: i suoi legami col finanziere avevano portato all'apertura di un'indagine.