In un’intervista del 1997 Wes Craven, ideatore della saga Scream, alla domanda “cosa deve fare secondo te un film horror?”, lui rispose: “I film horror devono suscitare la paura, senza dubbio, ma anche qualcosa di più per essere tali. Non solo sangue, non solo paura, ma qualcosa che ti entri sotto la pelle e non ti lasci più”. Comincia così l’universo di Scream, riscrivendo per sempre, e a lettere di sangue, l’horror mania. La banalità del Male: ironia e minimalismo. La saga horror slasher di Scream sin dal 1996 ha terrorizzato generazioni di bambini e giovani adulti, che in quell’epoca hanno vissuto la salita di Bill Clinton, il boom economico, l’espansione produttiva dell’industria cinematografica e soprattutto la crescente disparità sociale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’universo ‘Scream’: tra minimalismo e meta-cinema

