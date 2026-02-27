L’Unione europea applicherà in via provvisoria l’accordo con il Mercosur

Il 27 febbraio, la presidente della Commissione europea ha annunciato che l’Unione europea applicherà in via provvisoria l’accordo commerciale con il Mercosur. La decisione riguarda l’avvio di una fase sperimentale di attuazione dell’accordo, che coinvolge diversi paesi dell’America del Sud e dell’Europa. La misura sarà valida fino a quando non saranno completate tutte le procedure di ratifica.

Il 27 febbraio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l'Unione europea applicherà in via provvisoria l'accordo commerciale con il Mercosur, nonostante l'opposizione della Francia. "Nelle scorse settimane ho discusso in modo approfondito della questione con gli stati membri e con il parlamento europeo. Al termine delle consultazioni, ho deciso di applicare l'accordo in via provvisoria", ha dichiarato davanti alla stampa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito la decisione della Commissione europea "una brutta sorpresa".