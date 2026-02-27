L’ultimo viaggio di Enzo Ferrari La Pandina rossa e il cugino di papà Così facemmo lo scoop sui funerali

Nel cuore dell’estate del 1988, si svolse uno degli eventi più discussi dell’anno: l’addio all’ingegner Enzo Ferrari. Quel giorno, le strade di Modena si riempirono di persone e di dettagli che ancora oggi rimangono impressi. La cronaca di quei momenti si intreccia con ricordi e immagini di un’epoca che ha segnato profondamente la storia della città.

di Stefano Marchetti Il Carlino Modena compie ottanta primavere, ma io vi voglio accompagnare a una torrida giornata d’estate di quasi quarant’anni fa, il Ferragosto del 1988, il giorno dell’addio all’ingegner Enzo Ferrari. È una data indimenticabile per tutti i modenesi e per chi ama il fascino irresistibile dei motori. Ed è una data che anch’io non posso scordare perché quel giorno, ancora giovanissimo cronista, ho dovuto affrontare un’impresa più grande di me: raccontare il funerale del Drake, quello delle sette del mattino, una cerimonia riservatissima a cui pochissimi avevano assistito. Quel giorno i fili incredibili che la vita sa intrecciare mi portarono a incontrare una persona molto speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

