Le trendsetter continuano a sorprendere con nuove combinazioni di stile, tra cui quella che vede pantaloni e stivali indossati insieme. La tendenza si conferma anche per la Primavera Estate 2026, con un ritmo più rapido rispetto alle stagioni passate. Questa scelta di moda sta attirando l’attenzione di chi segue le novità, dimostrando come le outfit si evolvano mantenendo alcuni elementi classici.

U na delle combinazioni più amate di sempre. Pantaloni e stivali camminano insieme anche nella Primavera Estate 2026, ma a passo più svelto. Anziché coprire con l’orlo le scarpe, jeans e affini si infilano all’interno del calzare. Un facile trucco di stile che crea un forte impatto sul look. Outfit di febbraio 2026: ispirazioni chic per look caldi, stratificati e sempre attuali X Leggi anche › Come vestirsi a febbraio 2026? 5 idee per sfidare con stile gli ultimi colpi d’inverno L’outfit con i pantaloni negli stivali sembra innovativo e originale, ma arriva dal passato. Precisamente dagli anni Duemila, quando skinny jeans e pants aderenti erano la norma: se questi modelli effetto seconda pelle restano ancora i più semplici da infilare nei boots al ginocchio o modello cuissardes, ora i mix da sperimentare sono molteplici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ultimo, furbissimo stratagemma delle trendsetter da copiare

Ultimo accesso fantasma su WhatsApp: il trucco furbissimo per non farti più controllareVuoi leggere i messaggi su WhatsApp senza aggiornare l’orario di accesso? Ecco tutti i metodi funzionanti.

Leggi anche: Un vero must have delle feste di fine anno. Imperativo scintillare: cinque idee facili da copiare, dagli occhi alle labbra