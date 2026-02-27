L' ultimo falegname e le sarte dei medici | i mestieri scomparsi dell' ospedale-cittadella che non esiste più

Un tempo, i reparti di un ospedale funzionavano anche grazie a figure come falegnami e sarte, che intervenivano direttamente sul posto. Quando si rompeva un vetro o si necessitava di riparazioni, non c’era bisogno di esterni o lunghe attese: tutto si gestiva internamente. Oggi queste figure sono scomparse, lasciando un vuoto che si sente nelle attività quotidiane.

C'è stato un tempo in cui, se si rompeva un vetro nel reparto di psichiatria di sabato pomeriggio, non serviva chiamare una ditta esterna per sistemarlo e aspettare anche 48 ore prima di risolvere l'emergenza. Bastava chiamare l'officina interna e un tecnico arrivava con il silicone e la lastra.

Falegname da quando ha 14 anni, abbandona gli attrezzi e arriva in finale al concorso di bellezza: «Sfilare è faticoso»Saoire Palmer è una ragazza di vent'anni che per sbarcare il lunario ha deciso sì, di sognare, ma anche, di rimanere con i piedi per terra. Nonostante la sua evidente bellezza, la giovane inglese ha ... ilmattino.it

