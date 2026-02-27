Luisa Beccaria celebra la femminilità in ogni momento della giornata

Celebra la femminilità con 'Celebrations' Luisa Beccaria. La sua collezione per il prossimo autunno-inverno dedicata alle varie occasioni, da quelle quotidiane e quelle più preziose, invita a vestirsi con grazia e carattere. Presentata nelle sale del The Carlton, a Rocco Forte Hotel di Milano, 'Celebrations' nasce come un racconto che accompagna le donne nelle occasioni che richiedono un pizzico di incanto. ''Ho pensato ai vari momenti in cui si vuole mettere un po' di attenzione in più - racconta la stilista nel backstage -. Ma non necessariamente per una festa, un cocktail o un ballo. La celebration può essere un weekend in montagna, una cena di compleanno di un'amica, una colazione in campagna''. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

