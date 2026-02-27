Luciano Fontana a Pisa | Disarmare le parole per fermare la logica delle armi

Il direttore del Corriere della Sera è stato ospite della rassegna dell’Università di Pisa ’San Francesco’ e ha parlato di come le parole possano influenzare il dibattito sulla sicurezza e la pace. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di usare un linguaggio più pacato per contrastare la logica delle armi. La discussione si è concentrata sul ruolo della comunicazione nel promuovere un confronto più civile.