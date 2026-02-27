Lorenzo Lucca, attaccante in prestito dal Napoli, ha ricevuto numerose critiche dopo la partita contro il Fenerbahce in Europa League. I tifosi del Nottingham Forest e la società sono infastiditi dal suo comportamento durante l’incontro. Le reazioni sono arrivate subito dopo la partita, evidenziando un malumore diffuso tra gli spettatori e i dirigenti. La situazione ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio locale.

Lorenzo Lucca ha ricevuto diverse critiche dopo il match contro il Fenerbahce di Europa League. I tifosi del Nottingham Forest, ma anche la società, pare siano infastiditi dalla condotta dell’attaccante, in prestito dal Napoli. A Radio Marte, a questo proposito, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti: “ Lucca forse ha avuto atteggiamenti che non sono piaciuti a tutti, ma questa non è la base da cui partire per fare un ragionamento. Nel calcio sono i risultati a determinare gli umori, le società devono valutare un calciatore dal punto di vista tecnico. Gli atteggiamenti del calciatore non vengono presi bene dai tifosi, neanche in Inghilterra a quanto pare, e questo dovrebbe indurre ad una riflessione sia del calciatore che del suo entourage”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Lucca al Nottingham Forest sta avendo atteggiamenti che non piacciono ai tifosi e alla società” (Marchetti)

Leggi anche: Lucca si è fatto conoscere pure al Nottingham Forest. I tifosi su X: “Va messo su un aereo, non importa per dove”

Lorenzo Lucca subito a segno in Premier League: i tifosi del Nottingham Forest esaltano l’ex NapoliGrande esordio di Lorenzo Lucca in Premier League con la maglia del Nottingham Forest: l'attaccante arrivato dal Napoli è andato subito a segno nel...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Lucca e Lang via dopo 6 mesi: la pietra tombale sul mercato estivo del Napoli; Il Made in Italy degli Agenti sfida i giganti internazionali: Beppe Riso e le eccellenze italiane dominano il Calciomercato invernale; Lucca horror in Europa League: statistiche impietose, ha toccato solo dieci palloni; Europa League, il Nottingham travolge il Fenerbahce. Ma Lucca delude ancora.

Lucca si è fatto conoscere pure al Nottingham Forest. I tifosi su X: Va messo su un aereo, non importa per doveLucca si è fatto conoscere anche al Nottingham. I tifosi su X: Va messo su un aereo, non importa dove I dettagli ... ilnapolista.it

Lucca al Nottingham Forest, è fatta: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il NapoliLorenzo Lucca si prepara a lasciare il Napoli e la Serie A e a diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest: dopo Lang, saluta anche l'ex centravanti dell'Udinese. goal.com

#Lucca si è fatto conoscere pure al #NottinghamForest. I tifosi su X: “Va messo su un aereo, non importa per dove” Prepariamoci a rivederlo a #Dimaro. Alcuni commenti: "Un esempio di come statistiche e numeri siano una marea di stronzate nel calcio." E anc - facebook.com facebook

Il Fenerbahce è chiamato a una prova di forza per ribaltare il risultato dell’andata. Kanté e compagni riusciranno nell’impresa Il match di Europa League tra Nottingham Forest e Fenerbahce vi aspetta giovedì dalle 20:30 LIVE su Tv8. x.com