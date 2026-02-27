Lucca | 44enne in braccialetto per violenze domestiche anche davanti

A Lucca, un uomo di 44 anni è stato sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico per aver commesso violenze e maltrattamenti in famiglia, anche di fronte ai figli. Le accuse riguardano comportamenti violenti e umilianti che si sarebbero verificati all’interno dell’abitazione. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza della famiglia coinvolta.

Lucca, braccialetto elettronico per un 44enne: umiliazioni e violenze in famiglia, anche davanti ai figli Un uomo di 44 anni di Lucca è finito sotto misura cautelare per maltrattamenti in famiglia. La Questura ha disposto l'applicazione di un braccialetto elettronico dopo un'indagine che ha portato alla luce un quadro di violenze domestiche ripetute, caratterizzate da umiliazioni, spintoni e comportamenti intimidatori, spesso commessi in presenza dei minori. L'uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, dovrà indossare il dispositivo per monitorare il rispetto delle restrizioni. Le indagini della Squadra Mobile hanno ricostruito un pattern di violenze che si ripeteva nel tempo, con litigi scatenati da gelosia, difficoltà economiche e abuso di alcol.