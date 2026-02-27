Luca Mazzucchelli arriva giovedì 12 marzo al Teatro Manzoni di Milano con Terapia al contrario

Da milanotoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 12 marzo al Teatro Manzoni di Milano si terrà lo spettacolo “Terapia al contrario” con Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Lo show presenta un format innovativo in cui i ruoli tradizionali vengono invertiti, offrendo un’interpretazione inedita della terapia e delle dinamiche psicologiche.

