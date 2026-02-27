Luca Marinelli in La cosmicomica vita di Q allo Stignani di Imola

Luca Marinelli sarà allo Stignani di Imola dal 10 al 16 marzo con lo spettacolo “La cosmicomica vita di Q”, tratto da Italo Calvino. L’attore romano ha ideato, diretto e interpretato lo spettacolo, che ha riscosso grande successo. I biglietti sono esauriti su Vivaticket, ma sono ancora disponibili gli ultimi posti al botteghino sabato 7 dalle 16, con apertura delle vendite alle 14.

Luca Marinelli ha ideato, dirige e interpreta "La cosmicomica vita di Q", tratto da Italo Calvino. L'attore romano sarà allo Stignani dal 10 al 16 marzo: biglietti sold-out su Vivaticket, ultimissimi posti al botteghino sabato 7 dalle ore 16, con mangiacoda dalle 14.Il penultimo spettacolo della.