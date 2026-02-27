Luca Banchi | partita affrontata con la mentalità corretta ora si volta pagina Ellis può fare la differenza

Luca Banchi ha dichiarato che la partita è stata affrontata con la mentalità corretta e ha annunciato che si guarda avanti. Ellis potrebbe essere un elemento che fa la differenza nella prossima fase. La nazionale italiana di pallacanestro ha ottenuto una vittoria netta contro la Gran Bretagna a Newcastle, confermando la solidità della squadra.

Una vittoria convincente e dimostrazione di solidità della nazionale italiana di pallacanestro è stata ottenuta in trasferta, in una partita disputata a Newcastle contro la Gran Bretagna. La prestazione della squadra ha evidenziato un approccio concentrato e una forte determinazione fin dai primi minuti, elemento fondamentale per ottenere un risultato così netto. La soddisfazione del commissario tecnico si è tradotta in un elogio all'impegno e alla disciplina dosata durante tutto l'incontro. Il manager dell'Italia ha sottolineato come il team abbia dimostrato eccellente interpretazione del match, caratterizzata da alta concentrazione eun gioco efficace su entrambi i fronti.