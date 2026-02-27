I dati dell’ultima «KPMG CEO Outlook» mostrano che la maggior parte dei dirigenti di aziende globali mantiene un atteggiamento positivo riguardo alle prospettive future. La ricerca si basa sulle risposte di centinaia di CEO provenienti da diversi settori e paesi, evidenziando un consenso diffuso sulla solidità delle proprie strategie di crescita. La fiducia nelle opportunità di mercato si conferma un elemento chiave per le decisioni aziendali.

I dati dell’ultima «KPMG CEO Outlook» restituiscono un quadro chiaro: la fiducia dei CEO nell’economia globale è scesa al 68 per cento, ma la volontà di investire in crescita, innovazione e capitale umano rimane elevata In un contesto globale segnato da instabilità economica, tensioni geopolitiche e trasformazioni tecnologiche, le imprese si trovano di fronte a un bivio strategico. Per affrontare la complessità crescente, i CEO devono ripensare i modelli di leadership, investire in tecnologie emergenti, valorizzare il capitale umano e integrare la sostenibilità nelle decisioni aziendali. La nuova edizione della «KPMG CEO Outlook» offre una fotografia dettagliata delle priorità e delle sfide che attendono i leader nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’ottimismo resta determinante

Infortunio Calhanoglu, domani previsti gli esami strumentali! C’è ottimismo ma resta cautela in casa nerazzurradi Redazione Inter News 24Infortunio Calhanoglu, domani previsti gli esami strumentali! C’è ottimismo.

Leggi anche: Carrarese Il diesse Pasciuti invita alla calma: "Resta inalterato l’ottimismo per il futuro"

CLASSIFICA ESCLUSIVA DEI SEGNI ZODIACALI PIÙ FORTUNATI DEL 2026