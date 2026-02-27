Durante la terza serata di Sanremo 2026, sono stati presentati i look beauty dei 30 big in gara, con numerose interpretazioni stilistiche e scelte di trucco e acconciature. I partecipanti hanno mostrato un’ampia varietà di stili, dai più eleganti ai più audaci, creando un pubblico visivamente dinamico e ricco di dettagli. La serata ha visto protagonisti diversi look che hanno attirato l’attenzione tra i presenti e le telecamere.

La seconda parte dei 30 big in gara non è meno della prima: anche oggi commentiamo i look beauty della terza serata di Sanremo 2026. Tra i big in gara, chi avrà vinto il premio per il miglior look beauty? Maria Antonietta e Colombre continuano i loro look d’archivio e l’eyeliner abbinato alle scarpe è un trend da non sottovalutare assolutamente. Voto: 8 Malika Ayane ha adottato una svolta punk: l’upgrade di cui avevamo bisogno. Il look sleek e wet le sta proprio bene. Voto: 8 Nella vita ci vorrebbe la stabilità dei capelli Sal Da Vinci, fresco e abbronzato come chi torna da un weekend a Ischia. Ah, siamo a febbraio? Voto: 7 Che dire dell’iconicità di Alicia Keys: questo look urban funziona sempre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Look beauty terza serata Sanremo 2026: le nostre pagelle

