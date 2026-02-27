L’OLIMPO LETTERARIO | International Booker Prize 2026 – la longlist ufficiale

Il 24 febbraio 2026 è stata annunciata la longlist dell’International Booker Prize 2026, premio che riconosce le migliori opere di narrativa tradotta pubblicate in inglese. La lista include diversi autori e libri provenienti da vari paesi, selezionati tra numerose candidature provenienti da tutto il mondo. L’annuncio segna l’inizio della stagione dei principali riconoscimenti letterari internazionali.

La longlist di quest’anno comprende 13 libri tradotti da 11 lingue diverse, selezionati fra oltre 120 titoli pubblicati nel Regno Unito e in Irlanda tra maggio 2025 e aprile 2026. Ambientato nell’arco di quattro decenni, dal 1979 al 2009, questo è un romanzo polifonico sulla fuga e il ritorno di una famiglia dall’Iran. Un romanzo queer, barocco, tenero e surreale che trasmette barlumi di speranza per il futuro all’interno della brutale storia coloniale dell’America Latina Ambientata all’indomani della prima guerra mondiale, questa è una straordinaria storia d’amore sul potere della memoria e dell’immaginazione. Un romanzo affascinante e inventivo che mette a nudo le devastazioni della guerra negli aspetti più intimi della nostra vita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

International Booker Prize 2026, Matteo Melchiorre unico italiano nella longlist. Tredici i libri in gara, il 19 maggio l'opera vincitrice #ANSA x.com

C'è anche Matteo Melchiorre con il suo romanzo d'esordio 'Il duca', piccolo caso editoriale (Einaudi 2022), nella longlist dell'International Booker Prize 2026, il prestigioso premio britannico