Lola Vice è pronta per il main roster? La risposta arriva

Lola Vice è al centro delle speculazioni sul suo possibile passaggio al main roster. La scena delle nuove stelle di NXT sta vivendo un momento di attenzione, con diversi nomi che si stanno preparando a salire di livello. La questione riguarda principalmente i wrestler in ascesa e le prossime settimane potrebbero portare novità in questo senso.

La scena delle superstar emergenti di NXT sta attirando l’attenzione del main roster, con nomi in ascesa che potrebbero transitare nelle prossime settimane. In questo contesto, Lola Vice è tra i profili monitorati, dopo il rinnovo contrattuale la scorsa estate, con voci di trasferimento verso SmackDown nei mesi a venire. Le dinamiche tra i roster continuano a evolversi e la possibilità di un salto di categoria viene valutata in funzione di vari indicatori di competitività e pubblico. La performer ha recentemente commentato la questione in un’intervista, dichiarando la disponibilità al salto di categoria e la volontà di sfruttare al massimo ogni opportunità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lola Vice pronta a conquistare il main roster WWE: “Il mio momento sta arrivando”Lola Vice non sta minimizzando i rumors sul suo passaggio al main roster: li sta abbracciando.

