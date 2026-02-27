L’Odissea una vera troyata! | Thomas Centaro porta a Milano il musical-parodia che fa ridere e fa ricordare Omero

A Milano arriva un musical-parodia che prende in giro l’Odissea, portato in scena da Thomas Centaro. Lo spettacolo combina umorismo e riferimenti letterari, facendo ridere il pubblico mentre richiama i personaggi e le avventure dell’epica omerica. La rappresentazione mette in scena un’interpretazione divertente di un classico della letteratura, coinvolgendo gli spettatori con battute e situazioni esilaranti.

C’è chi studia l’Odissea sui libri e chi la riscopre a teatro, ridendo a crepapelle. È la scommessa – riuscita – di Thomas Centaro, attore di prosa, speaker e doppiatore, che da 13 anni porta in scena “L’Odissea, una vera troyata!”, un musical parodia diventato un piccolo cult milanese, già visto da oltre 5.000 spettatori. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: prendere un “pilastro” della cultura classica e restituirlo al pubblico in chiave pop, leggera, nazional-popolare, senza perdere il filo della storia. Perché sì: si ride, ma alla fine i nomi e i passaggi restano in testa. Anche a chi pensava di aver “archiviato” Omero al liceo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “L’Odissea, una vera troyata!”: Thomas Centaro porta a Milano il musical-parodia che fa ridere (e fa ricordare Omero) L’Odissea – Una Vera Troyata: Thomas Centaro torna all’EcoTeatro di Milano il 27 e 28 marzoDopo i sold out di “Kiss Me Licia – Il Musical”, l’autore, regista e produttore Thomas Centaro riporta in scena uno dei suoi titoli-cult: “L’ODISSEA... Leggi anche: “L’Odissea – Una vera Troyata”, a Milano il 27 e il 28 marzo Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Discussioni sull' argomento Giornata Mondiale delle Malattie Rare; Isolati a -80°C nel buio totale: inizia l'odissea di 12 eroi dell'Antartide; Disabilità, l'odissea di Francesco di Pianura - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; La Cassino-mare in tilt. I sindaci: Intervenga il Prefetto. L'Odissea: una vera troyata, musical parodia di Thomas CentaroVenerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 alle ore 20.30 all' EcoTeatro di Milano, in via Fezzan 11, torna in scena lo spettacolo L'Odissea: una vera troyata, musical parodia di punta di Thomas Centaro tratto ... mentelocale.it È aperto lo store de L'ODISSEA - UNA VERA TROYATA! Lo stile irriverente del musical parodia di Thomas Centaro diventa una collezione esclusiva a prezzi tutt'altro che titanici! Spedizioni in tutta Italia! x.com