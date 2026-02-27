Lo stop della Corte Suprema ai dazi americani | illusione o punto di svolta?

Lo scorso 20 febbraio, la Corte Suprema americana ha preso una decisione che potrebbe influenzare le future politiche commerciali del paese. La sentenza riguarda i dazi imposti dagli Stati Uniti e pone fine a una lunga battaglia legale. La pronuncia ha suscitato molte reazioni nel mondo degli affari e tra gli esperti di diritto commerciale. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe modificare gli equilibri esistenti.

La sentenza della Corte Suprema, pur non modificando la rotta, ci può aiutare a procedere in modo più ordinato lungo un sentiero già tracciato per gli anni a venire Le conseguenze di questo importante passaggio non si sono fatte attendere: entusiasmo nei paesi oggetto dei dazi e grande irritazione da parte dell’esecutivo americano, subito tradotta in provvedimenti molto decisi. Nel giro di breve sono stati introdotti nuovi dazi globali al 10% (poi innalzati nel giro di pochi giorni al 15%) validi per 150 giorni, al termine dei quali sarà necessaria una conferma da parte del Congresso. Una situazione di totale incertezza politica ed economica, nella quale il mondo delle imprese naviga a vista. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La decisione della Corte Suprema segna un limite all'uso emergenziale dei poteri, ma non arresta la trasformazione dell'equilibrio istituzionale. di Elisabetta Grande