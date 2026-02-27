Lo stato delle residenze universitarie a Bari la replica di Adisu | Topi all' interno? Non è vero

Adisu di Bari risponde alle preoccupazioni sui collegi universitari, affermando che non sono mai stati segnalati problemi di presenza di topi o altre criticità nelle mense e nelle residenze. L'ente ribadisce che tutte le strutture rispettano le normative vigenti e sono in regola con le certificazioni richieste, garantendo così la sicurezza e l’igiene per gli studenti.

“Mai entrati” topi all'interno dei collegi universitari di Bari e menu nelle mense delle stesse strutture “assolutamente conforme, giuste le certificazioni di legge, alle linee guida regionali per la ristorazione scolastica”. Il presidente del Cda di Adisu, Alessandro Cataldo, è intervenuto dopo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Topi in camera, file infinite e niente wi-fi. L’odissea degli studenti nelle residenze universitarie di Bari Bari, l'accesso alle residenze universitarie è poco sicuro: investito uno studente. E parte la protesta«Chi vive le residenze ogni giorno (Mennea, Fraccacreta, Dell’Andro) denuncia la pericolosità delle strade circostanti: mancano strisce pedonali,... Temi più discussi: Finanziamenti per i posti alloggio per studenti universitari: regole, standard e casi studio in laterizio; Suicida in carcere, lo Stato condannato a risarcire la famiglia del giovane malato; Sanità privata, lavoratori in stato di agitazione per il rinnovo dei contratti; Zanklon Capital avvia lo sviluppo di tre nuove residenze universitarie a Messina per 1.835 posti letto. Sanità privata e RSA: contratti bloccati da anni, proclamato lo stato di agitazioneSale la tensione nel comparto della Sanità privata e delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA). A distanza di settimane dall’incontro istituzionale del 22 dicembre scorso al Ministero della Salute ... ravennawebtv.it Residenze di accoglienza, lavoratori in stato d'agitazioneI lavoratori delle residenze Fersina, Brennero e Adige hanno proclamato lo stato di agitazione insieme a Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dal 3 aprile, con un blocco del lavoro straordinario e ... ansa.it L’intervento è stato effettuato presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari e ha ottenuto risultati positivi - facebook.com facebook