LIVE Skicross Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA | Deromedis non trova la finale non ci sono azzurri sul podio

Nella gara di skicross della Coppa del Mondo a Kapaonik 2026, nessun atleta azzurro si è qualificato per la finale e nessuno ha conquistato il podio. La competizione si è conclusa senza rappresentanti italiani tra i primi tre classificati. La diretta è ancora in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili.

12.58 Purtroppo, come detto, non ci saranno azzurri sul podio al termine di questa gara. La finalina della competizione femminile vedrà Smith, Thompson e Galli al via, con Ofner squalificata per il giallo precedente. 12.57 Dominio del tedesco che accede alla Big Final insieme a Drury. Niente da fare per Fischer e Fiva, con lo svizzero che ritroverà Deromedis nella finalina dopo il podio olimpico. 12.56 Wilmsmann parte meglio di tutti e si mette davanti, con Drury che cerca spazio da Fiva! 12.55 Seconda e ultima semifinale con Drury che affronterà l'esperto Fiva e i due tedeschi Wilmsmann e Fischer. 12.54 Che peccato per Simone con Hronek che nonostante un errore lo supera con un finale di pista velocissimo.