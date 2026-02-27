LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | guida Hintermann

Alle 11 di oggi si tiene la discesa femminile di Soldeu, con aggiornamenti in diretta. La seconda prova della discesa di Garmisch 2026 sta per iniziare, mentre la guida della gara è affidata a Hintermann. I pettorali di partenza sono disponibili e la diretta si può seguire cliccando sul link dedicato.

10:21 Il francese Nils Allegre viaggia sui tempi del leader fino a metà gara e, con il recupero finale, è secondo a +0.11. 10:18 Dominik Paris spinge nei primi due settori, poi rallenta e chiude con un ritardo di +1.57. 10:16 L’americano Ryan Cochran-Siegle termina con un ritardo di + 0.65 ed è terzo. 10:15 Marco Odermatt, in vantaggio dopo i primi due settori, è secondo con +0.26. 10:13 Lo svizzero Alexis Monney, con un costante crescendo, si porta al comando con 1:49.46 e precede il connazionale di 65 centesimi. 10:12 L’austriaco Vincent Kriechmayr è secondo con un distacco di +0.63 10:09 Il francese Maxence Muzaton taglia il traguardo con un ritardo di un secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

