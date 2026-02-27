LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | Casse vola in testa

In questa giornata di gare, la seconda prova di discesa a Garmisch 2026 vede Casse salire in testa dopo aver completato la discesa. La competizione femminile a Soldeu è partita alle 11, con i pettorali di partenza disponibili per gli appassionati. La diretta streaming è attualmente in corso, offrendo aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della gara.

10:50 Giovanni Franzoni è uscito, subito dopo il rilevamento cronometrico del primo settore, e non ha concluso la sua discesa. 10:47 Il prossimo azzurro alla partenza sarà Christof Innerhofer, pettorale numero 26. 10:44 Il prossimo sciatore alla partenza sarà Adrian Theaux, pettorale numero 23. 1 Mattia Casse ITA 1:49.422 Alexis Monney SUI +0.043 Nils Allègre FRA +0.154 Stefan Rogentin SUI +0.285 Marco Odermatt SUI +0.306 Miha Hrobat SLO +0.667 Ryan Cochran-Siegle USA +0.697 Niels Hintermann SUI +0.699 Florian Schieder ITA +1.1110 Vincent Kriechmayr AUT +1.32 10:38 Corsa interrotta quando l’azzurro Alliod era nella parte iniziale del tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: guida Hintermann10:21 Il francese Nils Allegre viaggia sui tempi del leader fino a metà gara e, con il recupero finale, è secondo a +0.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: guida Murisier10:13 Lo svizzero Alexis Monney, con un costante crescendo, si porta al comando con 1:49.

