LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | Casse sempre al comando

Alle 11 di oggi si svolge la discesa femminile di Soldeu, con i pettorali di partenza già disponibili online. Nel frattempo, la seconda prova della discesa di Garmisch 2026 è in corso e Casse si mantiene al comando. La gara viene trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti continui sui progressi delle atlete. La competizione prosegue senza interruzioni e i risultati vengono aggiornati in tempo reale.

11:55 Il francese Blaise Giezendanner conclude la sua prova in nona posizione con +0.68 di distacco. 1 Mattia Casse ITA 1:49.422 Alexis Monney SUI +0.043 Nils Allègre FRA +0.154 Stefan Rogentin SUI +0.285 Marco Odermatt SUI +0.306 Luis Vogt GER +0.647 Miha Hrobat SLO +0.668 Kyle Negomir USA +0.679 Ryan Cochran-Siegle USA +0.699 Niels Hintermann SUI +0.6911 Alessio Miggiano SUI +0.9112 Florian Schieder ITA +1.1113 Stefan Babinsky AUT +1.3014 Vincent Kriechmayr AUT +1.3215 Cameron Alexander CAN +1.48 11:47 Il tedesco Romed Baumann taglia il traguardo con +2.46 dalla vetta della graduatoria. 11:40 L'elvetico chiude la sua prova con 1:51.04 ed è diciassettesimo. 11:18 Quella in programma domani sarà la settima discesa libera sulle nove previste dal calendario.