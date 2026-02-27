LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | Casse sempre al comando Training interrotto

In questo momento, la seconda prova di discesa libera a Garmisch 2026 è in corso, con Casse che si mantiene al comando. Il training è stato interrotto, e i pettorali di partenza sono disponibili. La discesa femminile di Soldeu verrà trasmessa in diretta alle 11, con aggiornamenti continui sulla gara.

11:18 Quella in programma domani sarà la settima discesa libera sulle nove previste dal calendario. 11:15 Il prossimo azzurro a partire sarà Guglielmo Bosca, pettorale numero 36. 11:12 Mattia Casse guida con 4 centesimi di vantaggio sullo svizzero Alexis Monney e 15 sul francese Nils Allegre. 11:09 Il prossimo atleta alla partenza sarà lo svizzero Alessio Miggiano, pettorale numero 27. 11:06 Continua l'interruzione. Si attende il via libera degli organizzatori per ripartire. 11:03 Il finlandese Elian Lehto ha chiuso la sua gara dopo il terzo intermedio. 11:00 Nuova interruzione per la seconda prova cronometrata della libera di Garmisch. 10:56 Il francese Adrian Theaux chiude la sua prova in diciottesima posizione con +3. 10:50 Giovanni Franzoni è uscito, subito dopo il rilevamento cronometrico del primo settore, e non ha concluso la sua discesa.