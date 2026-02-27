LIVE Gran Bretagna-Italia 32-55 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | calano le percentuali nella ripresa di entrambe le squadre

Durante la partita tra Gran Bretagna e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, l’Italia ha chiuso in vantaggio con un punteggio di 55-32. Nel corso del secondo tempo, entrambe le squadre hanno registrato un calo nelle percentuali di tiro. A metà del terzo quarto, John Petrucelli ha segnato il suo secondo punto, portando gli azzurri avanti. La partita è stata aggiornata in diretta con vari cambi di risultato.

32-57 22 di John Petrucelli a cronometro fermo per muovere il punteggio in favore degli azzurri a metà terzo quarto. 30-51 Olaseni elude la difesa azzurra e segna. Mini-parziale di 3-0 della Gran Bretagna. Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità a Newcastle upon Tyne: si riparte dal 27-51 con cui si era chiuso il primo tempo. 21:25 10 punti di Nico Mannion, 9 punti e 8 equamente divisi tra 'Momo' Diouf, Giovanni Veronesi e Amedeo Tessitori per gli azzurri – 10 punti di Carl Wheatle top scorer per la Gran Bretagna. 54.84% dal campo per la rappresentativa tricolore, con il 63.16% da due e il 41.67% dall'arco. Tessitori e compagni guidano anche la statistica dei rimbalzi (14-23) con 5 palle perse a fronte delle 6 dei nostri avversari.