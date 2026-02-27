LIVE Gran Bretagna-Italia 14-32 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | primo quarto quasi perfetto degli azzurri +18 dopo 10?

Durante la partita tra Gran Bretagna e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, gli azzurri hanno iniziato con un primo quarto molto efficace, portandosi avanti di 18 punti dopo 10 minuti. Nel corso del match, il centro toscano ha continuato a segnare con successo ai tiri liberi, contribuendo al aumento del vantaggio italiano, che ha raggiunto i 19 punti.

19-38 USO PERFETTO DEL PIEDE PERNO DI DIOUF IN POST BASSO! +19 ITALIA. Punteggio ancora fermo, con diversi errori da parte di entrambe le squadre oltre a delle buone difese. 17-36 Altro giro perfetto ai liberi per il centro toscano per il +19 Italia. Si chiude un primo quarto pressoché perfetto per l'Italia (14-32) sulla Gran Bretagna. 12-23 Tessitori corregge la tripla di Spissu per rispondere. Ancora +11 Italia con circa due minuti alla prima sirena. 12-21 Adamu con il palleggio, arresto e tiro: gli inglesi tornano sotto la doppia cifra di svantaggio. 10-21 Hesson con la tripla in transizione! La Gran Bretagna rosicchia qualche punto agli azzurri.