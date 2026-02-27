LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Rajovic si impone nello sprint di Tortolì secondo un ottimo Donati

Durante la terza tappa del Giro di Sardegna 2026, Rajovic ha vinto lo sprint a Tortolì, con Donati che si è classificato secondo. La corsa si è conclusa con questa frazione, e nella classifica generale Nicolò Garibbo guida con un tempo di 11 ore, 39 minuti. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

1 GARIBBO Nicolò Team UKYO 11:39.14 2 GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step 0:04 3 ZANA Filippo Soudal Quick-Step s.t. 4 BALLABIO Giacomo Team Vorarlberg 1:03 5 DATI Tommaso Team UKYO s.t. 6 CONCI Nicola XDS Astana Team s.t. 7 JACKOWIAK Jan Michal Bahrain Victorious Development Team s.t. 8 PALETTI Luca Bardiani CSF 7 Saber s.t. 9 ZOCCARATO Samuele MBH Bank CSB Telecom Fort s.t. 10 IRIBAR Unai Equipo Kern Pharma s. 15:19 5 km al traguardo di Tortolì! 8 secondi di vantaggio per Michielsen, che inizia a voltarsi. 15:17 Dopo