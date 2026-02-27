LIVE Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic 6-7 3-6 ATP Dubai 2026 in DIRETTA | le teste di serie numero 2 del torneo strappano il pass per la finale

Le coppie di doppio in campo sono Bolelli e Vavassori da una parte e Arevalo e Pavic dall'altra. Al termine dei primi due set, le teste di serie numero 2 si sono aggiudicate la partita con i punteggi di 7-6 e 6-3. La partita si sta svolgendo in diretta all’ATP di Dubai 2026, e al momento lo score negli incontri diretti tra queste coppie è di 5-3.