LIVE Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic 6-7 3-6 ATP Dubai 2026 in DIRETTA | le teste di serie numero 2 del torneo strappano il pass per la finale
Le coppie di doppio in campo sono Bolelli e Vavassori da una parte e Arevalo e Pavic dall'altra. Al termine dei primi due set, le teste di serie numero 2 si sono aggiudicate la partita con i punteggi di 7-6 e 6-3. La partita si sta svolgendo in diretta all’ATP di Dubai 2026, e al momento lo score negli incontri diretti tra queste coppie è di 5-3.
12:12 In finale incroceranno le racchette con CashGlasspool o HeliovaaraPatten. 12:09 Vediamo un po' di dati. Lo score degli incontri diretti tra le due coppie è ora di 5-3. Arevalo e Pavic non battevano gli azzurri dalle Finals del 2024 dopo 3 sconfitte consecutive. 7-6 6-3 Volée di diritto incrociata e vincente del salvadoregno. La coppia testa di serie numero 2 del torneo va in finale. 40-40 Smash incrociato e vincente del nativo di Torino. Deciding point. Risponde Arevalo. 30-15 Smash lungolinea vincente giocato al centro del campo del croato. 30-0 Smash lungolinea vincente giocato al centro del campo del classe '93. 40-40 In rete il passante di rovescio lungolinea di Bolelli.
