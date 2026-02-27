LIVE Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic 6-7 2-5 ATP Dubai 2026 in DIRETTA | le teste di serie numero 2 del torneo serviranno per il match

Alle ore 15 si gioca il match tra le teste di serie numero 2 del tabellone, BolelliVavassori e ArevaloPavic, nell’ATP di Dubai 2026. Nel corso del primo set, il punteggio è di 6-7, e nel secondo sono in corso i giochi tra il 2-5. In campo, Bolelli ha messo in rete un rovescio incrociato.

40-40 Smash incrociato e vincente del nativo di Torino. Deciding point. Risponde Arevalo. 30-15 Smash lungolinea vincente giocato al centro del campo del croato. 30-0 Smash lungolinea vincente giocato al centro del campo del classe '93. 40-40 In rete il passante di rovescio lungolinea di Bolelli. Deciding point. Risponde Arevalo. 7-6 In rete la volée di diritto lungolinea giocata in difesa del piemontese. Arevalo e Pavic si aggiudicano così il primo parziale. 6-4 Volée di rovescio incrociata e vincente del classe '93. Ci sono due set point. 5-4 Volée di diritto incrociata e vincente giocata corta e in allungo di Arevalo. 40-0 In rete il diritto incrociato a giocato in attacco a ridosso del campo del torinese.