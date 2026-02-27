LIVE Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic 4-4 ATP Dubai 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Al torneo di Dubai, nel match tra BolelliVavassori e ArevaloPavic, il punteggio è 4-4. In questa fase, i giocatori si scambiano punti senza break, con il servizio ancora in corso. Sul campo si sono alternati scambi aggressivi e risposte precise, mentre sul lato delle statistiche si registra un servizio interno vincente e uno smash lungolinea che hanno contribuito a mantenere in equilibrio la partita.

40-40 Rovescio lungolinea vincente di ”Bole”. Deciding point e palla break. Risponde Vavassori. 40-15 Largo il diritto incrociato giocato in attacco a metà campo del classe ’85. 2-2 Volée di rovescio incrociata e vincente del nativo di El Salvador. 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente di Arevalo. Deciding point. Risponde Vavassori. 0-40 Passante di diritto lungolinea vincente di ”Bole”. Ci sono quattro palle break. 0-30 Demi-volée di rovescio lungolinea vincente del nativo di Bologna. 10:39 I precedenti sono a favore di Arevalo-Pavic per 4-3 negli scontri diretti contro il duo italiano. Gli ultimi 3 incontri sono però stati vinti dagli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, 4-4, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: si procede on serve LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, 2-2, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio40-15 Largo il diritto incrociato giocato in attacco a metà campo del classe ’85. LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurriBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del doppio dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) tra gli azzurri Simone Bolelli e Andrea... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurri; Dubai, doppio: Bolelli/Vavassori centrano la quarta semifinale del 2026; Bolelli - Vavassori - Arevalo - Pavic : 2 - 1 (Qatar ExxonMobil Open): cronaca, tabellino e statistiche; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky. LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del doppio dell'ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) tra ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, venerdì 27 febbraio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori apriranno il programma sul campo centrale dell'ATP500 di Dubai (ore 10:30 italiane). I due ... oasport.it BOLELLI E VAVASSORI IN SEMIFINALE A DUBAI! Simone e Andrea superano in rimonta Nouza/Rikl per 6-7/6-2/10-8 e staccano il pass per le semifinali del 500 di Dubai. Prossimi avversari: Arevalo/Pavic. . . . . . #simonebolelli #andreav - facebook.com facebook #Bolelli e #Vavassori volano in semifinale a #Dubai x.com