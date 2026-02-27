Lisa Vittozzi a Verissimo | dall’oro olimpico all’emozione di Sanremo

Lisa Vittozzi sarà ospite a Verissimo nel weekend. La campionessa olimpica parlerà della sua vittoria d’oro e delle emozioni legate alla partecipazione a Sanremo. L’intervista si concentrerà sui momenti più significativi della sua carriera e sulle esperienze recenti che l’hanno coinvolta. La puntata andrà in onda su Canale 5 nel fine settimana.

Milano, 27 febbraio 2026 – Sarà Lisa Vittozzi una delle protagoniste del weekend di Verissimo. Sabato 28 febbraio, nel salotto di Silvia Toffanin, la campionessa azzurra ripercorrerà la stagione che l’ha consacrata tra le grandi dello sport italiano, tra medaglie olimpiche e un’inaspettata parentesi sul palco di Sanremo. Reduce dai Giochi di Milano-Cortina 2026 con il primo storico oro italiano nel biathlon, Vittozzi è diventata un volto simbolo dell’Italia sportiva, capace di unire talento, disciplina e grande solidità mentale. Le origini e gli inizi nel biathlon Nata il 4 febbraio 1995 a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, Lisa Vittozzi cresce in un territorio dove la neve è parte della quotidianità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

