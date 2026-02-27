Venerdì dell’Universo torna con il terzo incontro dedicato a Silvia Ferrara, che esplora l’origine della scrittura antica e i metodi per decifrare testi provenienti da epoche lontane. Un’occasione per conoscere meglio le prime forme di comunicazione scritta e il percorso che ha portato alla comprensione di iscrizioni misteriose. La serata si concentra su temi storici e archeologici legati a questa scoperta fondamentale.

Venerdì dell’Universo: terzo appuntamento con Silvia Ferrara alla scoperta dell’invenzione della scrittura e della decifrazione di scritture antiche. Alle 21 alla Sala Estense. Terzo appuntamento oggi, alle 21, alla Sala Estense con la storica rassegna di divulgazione scientifica ’I Venerdì dell’Universo’, alla sua 27ª edizione. La serata dedicata al tema ’L’invenzione della scrittura e la decifrazione di scritture antiche’, vedrà come relatrice Silvia Ferrara, professoressa ordinaria dell’Università di Bologna, dove si occupa di scritture antiche indecifrate e dell’invenzione della scrittura nel mondo. Ha pubblicato vari libri con Feltrinelli, tradotti in molte lingue, e altri con Oxford University Press, Cambridge University Press, e Routledge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’invenzione della scrittura antica. Una scoperta con Silvia Ferrara

