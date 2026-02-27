L’incrocio sottile dei destini del mondo nel racconto dei Tarocchi alla Carrara

Una mostra espone le carte dei Trionfi, con un focus sul mazzo Colleoni del Quattrocento, recentemente riunito dopo più di cento anni. Si tratta di un insieme di 74 carte che rappresentano un viaggio nell’iconografia storica e simbolica delle carte da gioco. Il percorso espositivo si concentra sulle immagini e sui dettagli di queste carte, che hanno ispirato anche scrittori e artisti nel corso dei secoli.

LA MOSTRA. Un suggestivo viaggio nell'iconografia delle carte dei Trionfi attraverso i secoli. Dopo oltre cent'anni sono riunite tutte e 74 le carte del quattrocentesco Mazzo Colleoni che ispirò Italo Calvino per i suoi racconti. Dentro il palazzo, la corte non dorme ancora. Le pareti affrescate, le pesanti vesti di broccato, la luce tremula delle candele. Sul tavolo intarsiato brillano le carte, dipinte a mano, profuse d'oro: inizia il gioco dei Trionfi. Le figure scorrono sotto le dita: l'Imperatore, la Papessa, la Temperanza. ogni immagine è familiare, come un volto noto a corte. Il gioco comincia, non è solo passatempo, è conversazione silenziosa.