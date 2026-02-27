L’Importante il primo singolo di ViolakirE in uscita il 27 febbraio

Il 27 febbraio uscirà “L’Importante”, il primo singolo di ViolakirE. La canzone si distingue per il suo tono semplice e diretto, senza cercare clamore, ma comunicando in modo spontaneo e sincero. È una traccia che si rivolge a chi ascolta, con parole che arrivano senza filtri e senza artifici. La musica di ViolakirE si presenta così, senza fronzoli o pretese.

Ci sono canzoni che non cercano attenzione, ma la ottengono naturalmente, perché parlano a bassa voce e arrivano dritte a chi ascolta. Brani che nascono da uno sguardo, da un’intuizione improvvisa, e finiscono per diventare un rifugio in musica. È da questo spazio intimo e vulnerabile che prende forma “L’Importante” (Artisti Online), il brano d’esordio di ViolakirE, in uscita il 27 febbraio. Il testo racconta un legame che resiste alla distanza, non solo fisica ma anche emotiva e circostanziale. Le mani “ormai lontane” che si sfiorano sotto “attenti sguardi” restituiscono l’immagine di una relazione vissuta in sottrazione, trattenuta, quasi sorvegliata da una realtà esterna ingombrante. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

