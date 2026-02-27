Limbiate il centro storico dopo la riqualificazione diventa zona Ztl

A Limbiate, il centro storico cambia volto e si prepara a diventare zona a traffico limitato. La riqualificazione ha portato a una trasformazione dell’area, che ora sarà riservata al passaggio veicolare solo in determinate fasce orarie. La modifica sarà implementata in due fasi distinte, coinvolgendo diverse aree del centro cittadino.

Dopo essersi rifatto il look, il centro cittadino di Limbiate si prepara a diventare una zona a traffico limitato, ma solo in alcune fasce orarie e attraverso due distinte fasi. Il progetto di riqualificazione, costato 800mila euro, è iniziato lo scorso marzo 2025 concludendosi recentemente. I lavori hanno riguardato la pavimentazione, le caditoie stradali e tutto l’arredo urbano, comprese le targhe affisse fuori dalle corti storiche. “L’obiettivo - ha affermato il primo cittadino Antonio Romeo - è stato quello di rivalutare il centro storico e favorire così l’insediamento delle attività commerciali”. Se l’intento della riqualificazione è... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Limbiate, il cento storico dopo la riqualificazione diventa zona ZtlDopo essersi rifatto il look, il centro cittadino di Limbiate si prepara a diventare una zona a traffico limitato, ma solo in alcune fasce orarie e...

