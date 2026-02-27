Limbiate il cento storico dopo la riqualificazione diventa zona Ztl

A Limbiate, il centro storico sta per trasformarsi in una zona a traffico limitato. Dopo un intervento di riqualificazione, l’amministrazione ha annunciato l’introduzione di restrizioni temporanee al traffico, da attuarsi in due fasi diverse e in specifiche fasce orarie. La modifica riguarda alcune aree del centro cittadino, che saranno interessate da queste nuove regolamentazioni.