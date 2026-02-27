Libretto postale per minori guida ai costi | interessi e tasse da pagare

Il libretto postale per minori è uno strumento di risparmio destinato ai bambini, pensato per permettere loro di accumulare piccole somme di denaro nel tempo. Questo tipo di conto prevede interessi e tasse da pagare, con costi variabili a seconda delle condizioni applicate. La guida ai costi fornisce dettagli sulle spese e sui rendimenti associati a questo investimento.

Il libretto di risparmio postale dedicato ai minori è pensato per aiutare i più piccoli a realizzare grandi sogni, partendo anche da piccole cifre. Si tratta di un prodotto sicuro in quanto emesso da Cassa Depositi e Prestiti, collocato sul mercato da Poste Italiane e garantito dallo Stato. Quali sono i costi di gestione, i tassi d'interesse e le tasse per mantenerlo aperto. Le tre tipologie di libretto Il libretto postale per minori si distingue per tre diverse fasce di età con tre livelli di autonomia: IoCresco; IoConosco; IoCapisco. Il primo è dedicato a chi ha un'età compresa tra gli zero e dodici anni e ha le seguenti caratteristiche: i prelievi e i versamenti sono consentiti sia al tutore che al genitore; i risparmi crescono in attesa che il piccolo li possa gestire autonomamente.

