Libero consorzio firmata l’integrazione oraria per 133 dipendenti part time

Il libero consorzio ha firmato l’accordo per l’integrazione oraria di 133 dipendenti part time. La modifica riguarda direttamente l’orario di lavoro di questi dipendenti e rappresenta un cambiamento importante nell’organizzazione dell’ente. La decisione è stata ufficializzata recentemente e coinvolge un numero significativo di lavoratori. La firma segna un passaggio rilevante per la gestione interna dell’ente.

