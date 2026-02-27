Li hanno arrestati Scomparsa 21 anni fa il caso ad una svolta

Una persona è stata arrestata in relazione alla scomparsa di un individuo avvenuta 21 anni fa. Il caso, rimasto irrisolto per quasi due decenni, ha visto ora un punto di svolta dopo un intervento delle forze dell’ordine. La famiglia coinvolta ha seguito con attenzione gli sviluppi di questa operazione investigativa.

Per quasi vent'anni è rimasto sospeso tra silenzi, piste mai del tutto chiarite e il dolore di una famiglia che non ha mai smesso di cercare la verità. Ora, uno dei cold case più noti del Regno Unito torna improvvisamente al centro dell'attenzione giudiziaria con una svolta che potrebbe riscrivere una vicenda rimasta troppo a lungo avvolta nell'ombra. Due persone sono state arrestate nelle ultime ore con accuse gravissime legate alla scomparsa e all'omicidio di una giovane donna sparita nel nulla nel 2005. All'epoca dei fatti la vittima aveva appena 25 anni e stava partecipando a una festa tra amici in un campeggio. Era una serata come tante, destinata però a trasformarsi nell'inizio di un mistero lungo due decenni.

“Hanno perquisito al sua casa”. Scomparsa Emanuela Orlandi, c’è una svolta clamorosaPer la scomparsa di Emanuela Orlandi, uno dei misteri più inquietanti della Roma degli anni Ottanta, spunta ora un dettaglio che aggiunge nuove ombre...

La desaparición de Jennifer Dulos y Veredicto Michelle Troconis Documental (Caso Michelle Troconis)

Elisa Claps aveva 16 anni quando è scomparsa nel 1993. Per 17 anni il suo nome è rimasto sospeso tra ipotesi e silenzi, fino al ritrovamento del suo corpo nel sottotetto di una chiesa, a pochi passi da dove era stata vista l'ultima volta. Filomena, la sua mamm