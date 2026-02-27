Lo LG CineBeam S è un proiettore ultra-short-throw che permette di ottenere un grande schermo senza occupare molto spazio in stanza. È studiato per essere facilmente posizionato vicino al muro, evitando ingombri e facilitando l’installazione. Il dispositivo si rivolge a chi desidera un’esperienza visiva di grandi dimensioni senza rinunciare alla praticità di un apparecchio compatto.

Non è il modello più potente della categoria, ma presenta una combinazione bilanciata di prestazioni, maneggevolezza e coerenza nel tempo. Grazie a una distanza molto ravvicinata, è in grado di proiettare un’immagine da 100 pollici senza richiedere ampie profondità, offrendo un’esperienza simile al cinema senza dover spostare mobili o arredamenti. Il build è compatto, con dimensioni di circa 4,3 x 4,3 x 6,3 pollici e un peso di circa 1,9 kg. Il profilo sobrio facilita l’integrazione nell’arredamento domestico e lo rende facilmente trasportabile tra ambienti. La gestione dell’immagine è supportata da strumenti automatici: Auto Screen Adjustment analizza geometria, messa a fuoco e allineamento, consentendo ritocchi fini tramite correzione keystone e scaling dello schermo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Lg cinebeam s proietta un grande schermo senza ingombro

