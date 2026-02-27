L' ex tennista che qualche giorno fa aveva annunciato la gravidanza ha sorpreso di nuovo i fan con l' annuncio delle nozze Il marito è un allenatore argentino

Camila Giorgi, ex tennista italiana, ha annunciato di aver sposato il suo compagno, un allenatore argentino. L’annuncio è arrivato dopo che pochi giorni prima aveva comunicato di essere in gravidanza. La coppia ha celebrato le nozze, confermando il matrimonio con un gesto pubblico. L’evento ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che seguono da vicino la vita privata dell’atleta.

L'ex tennista ha detto «sì» al tennista e allenatore argentino, da cui aspetta il primogenito. La notizia delle nozze arriva a due settimane da quella della gravidanza Camila Giorgi si è sposata. L'ex tennista azzurra ha detto «si» al tennista e allenatore argentino Andreas Ignazio Pasutti. A confermare il matrimonio è stata la stessa Giorgi, che in una serie di Storie su Instagram ha pubblicato alcuni indizi: un abito bianco, un bouquet, una fede, e poi un inequivocabile «just married». Le nozze si sono tenute a Buenos Aires, dove Giorgi, cresciuta in Italia ma di origini argentine, si è trasferita da qualche tempo.

