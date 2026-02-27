L’Estro ’invade’ Firenze Si apre ’Testo’ tra ospiti anteprime e laboratori

A Firenze, prende il via una manifestazione dedicata alla creatività, con anteprime, incontri e laboratori aperti al pubblico. L’evento si propone di coinvolgere artisti e appassionati, offrendo spazi di confronto e sperimentazione. La città si anima con un’atmosfera vibrante, fatta di idee, scambi e nuove prospettive che si intrecciano tra le strade e i locali coinvolti.

di Olga Mugnaini 'Estro', come sinonimo di creatività, vivacità intellettuale, irrequietezza interiore, ispirazione improvvisa. Dal greco oîstros, 'tafano', anche col valore figurativo di 'ciò che pungola', che ci spinge a pensare. È questo il tema della V edizione di ' Testo Come si diventa un libro ', il salone dedicato all' editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo, in programma da oggi fino a domenica alla Stazione Leopolda di Firenze. Sarà un palcoscenico con 169 case editrici, oltre 180 autrici e autori da tutto il mondo e quasi 200 appuntamenti tra anteprime, presentazioni, seminari, laboratori, panel, produzioni originali e collaborazioni, per un viaggio a tutto tondo nel mondo dell'editoria.

