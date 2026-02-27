Durante la puntata di venerdì 27 febbraio de L’Eredità, su Rai 1, Ludovica è riuscita a raggiungere la ghigliottina, sorprendendo i presenti. La concorrente ha avuto un momento di tensione, dichiarando di aver temuto il peggio prima di arrivare alla fase finale. La puntata si è conclusa con un colpo di scena sui titoli di coda.

Ludovica la concorrente che è riuscita ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, venerdì 27 febbraio. Per la campionessa si è trattato della terza volta al tavolo della sfida finale, ma anche dell'ultima: ha fatto sapere di dover lasciare il programma per motivi di lavoro. Le parole da collegare erano: maggiore, mondo, solo, attore e nebbia. Il montepremi in palio 25mila euro. Ludovica, dopo averci ragionato su un minuto come previsto dal regolamento, ha scritto la parola Cane sul cartoncino a sua disposizione. "Vorrei dire che è giusta, però poi mi ricordo di Cristian e quindi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "ho temuto il peggio": colpo di scena sui titoli di coda

L'Eredità, rivolta sui titoli di coda: "Chiudi il becco, lo sappiamo"Vince 50mila euro alla Ghigliottina, Marco, e per una volta il campione de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni,...

L'Eredità, "doppio passaggio": caos sui titoli di codaA L'Eredità esplode la polemica su Claudio Villa e il "doppio passaggio" legato al suo nome tra le chiavi della Ghigliottina, il gioco finale del...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

L’Eredità - Sfida tra Giganti, le pagelle: Totti (9) gela Checco Zalone: Film mai visto, Carlo Verdone (8) choc: Ho fintoLa serata speciale dell'Eredità - Sfida tra Giganti, regala momenti di assoluto divertimento grazie alla presenza dei super ospiti Francesco Totti e Carlo Verdone: le pagelle ... libero.it

L’Eredità: puntata 26 febbraio 2026 con Ludovica. Video e soluzioneLa puntata de L’Eredità di giovedì 26 febbraio 2026 ha visto confermarsi campionessa Ludovica. Il gioco del preserale di Rai1, nato nel 2002 e condotto da qualche anno da Marco Liorni, ha visto arriva ... msn.com