L’équipe del cuore per Domenico | Non sapevano l’inglese e non avevano i sacchetti

Un intervento cruciale all’ospedale Monaldi ha evidenziato alcune carenze nelle attrezzature disponibili per l’espianto di un organo. I medici coinvolti si sono trovati senza alcuni strumenti fondamentali, rendendo difficile portare avanti la procedura prevista per il destinatario. La vicenda mette in luce le difficoltà operative che possono emergere durante operazioni di questa delicatezza.

I medici dell’ospedale Monaldi che dovevano espiantare il cuore destinato a Domenico Caliendo non avevano «il corredo necessario». Per questo hanno usato un contenitore frigo da spiaggia. Non avevano nemmeno i sacchetti in cui bisognava riporre l’organo. E non sapevano l’inglese. La lingua la conosceva soltanto «un vice chirurgo». Tanto che la dottoressa che doveva effettuare l’espianto «al terzo richiamo rimase ferma. Non so se perché non capisse la lingua o perché era semplicemente sopraffatta dall’intervento che stava realizzando». Le testimonianze che arrivano da Bolzano sull’équipe da Napoli dettagliano molto bene la tragedia di pressapochismo che ha portato alla morte del bambino. 🔗 Leggi su Open.online

Bimbo col cuore bruciato, infermieri del Monaldi avevano rinunciato ai turni di riposo per curare DomenicoC’è chi ha rinunciato ai giorni di riposo per continuare a stare vicino al piccolo Domenico.

Morte Domenico, lite in ospedale Bolzano durante espianto cuore in 102’, medico austriaco a equipe Monaldi: “Ma che fate?”Secondo quanto emerso dalle indagini, proprio i colleghi stranieri si sarebbero accorti che qualcosa non stava andando come previsto, mentre il team...

