Leonardo Caffo licenziato da NABA L’uomo sostiene | si preferisce la gogna mediatica

l 10 dicembre 2024 la quinta sezione penale del Tribunale di Milano ha condannato Leonardo Caffo a 4 anni di carcere per i reati di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti dell’allora fidanzata. Oggi, il filosofo progressista e antispecista, è nuovamente finito sotto i riflettori. La Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, la NABA, lo ha licenziato. Caffo non ha accettato di buon grado la scelta, definendo quanto gli sta accadendo come una “punizione perpetua”. Leonardo Caffo ha aspramente criticato il suo licenziamento, definendo la decisione dell’accademia inadeguata e, pertanto, farà ricorso. L’uomo ha affermato che, in più occasioni, ha chiesto scusa come e dove ha potuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leonardo Caffo licenziato dalla Naba dopo la condanna per maltrattamenti. Il filosofo: «Scelta vendicativa e anticostituzionale»Il percorso giudiziario si era chiuso a dicembre con un accordo che sembrava mettere un punto fermo: l’ammissione delle colpe, la rinuncia...

Il filosofo Leonardo Caffo licenziato dalla Naba dopo la condanna per maltrattamenti e lesioni sull’ex compagnaIl filosofo Leonardo Caffo è stato licenziato dall'università Naba dove insegnava.

Discussioni sull' argomento Leonardo Caffo licenziato dalla Naba dopo la condanna: Premiato il giudizio affrettato e non la riparazione; Il poliziotto Cinturrino ha chiesto scusa alle divise, ma non alla famiglia della vittima.

Il filosofo Leonardo Caffo licenziato dalla Naba dopo la condanna per maltrattamenti e lesioni sull’ex compagnaIl filosofo Leonardo Caffo è stato licenziato dall’università Naba dove insegnava. Al 37enne, condannato in primo grado per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi sull’ex compagna, era stata ... fanpage.it

Leonardo Caffo licenziato dalla Naba dopo la condanna: «Premiato il giudizio affrettato e non la riparazione»Il filosofo è stato denunciato per maltrattamenti nel 2022 dall'ex compagna Carola Provenzano. Ha concordato per un percorso rieducativo con pena sospesa e non menzione nel casellario ... milano.corriere.it

«Sembra che un sistema universitario, che dovrebbe valorizzare la pluralità delle esperienze umane, scelga invece di espellere chi incarna proprio quel percorso di redenzione». Leonardo Caffo, filosofo e docente, ha recentemente affrontato un'importante ba - facebook.com facebook

Leonardo Caffo licenziato dalla Naba: “Farò ricorso. Non sono infallibile, ma mi rendono un fallito” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com