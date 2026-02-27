Lenovo foldable | dispositivo pieghevole che è sia portatile che da scrivania

Al Mobile World Congress 2026, Lenovo ha presentato in anteprima il nuovo dispositivo pieghevole chiamato Legion Go Fold. Si tratta di un modello che combina le caratteristiche di portabilità e usabilità da scrivania, offrendo un’opzione versatile per gli utenti. Il dispositivo si distingue per il suo design innovativo e le funzionalità avanzate, puntando a soddisfare le esigenze di chi cerca un prodotto multifunzionale.

un focus sull'innovativo progetto di lenovo presentato in anteprima al mobile world congress 2026, noto come legion go fold. si tratta di un dispositivo pieghevole pensato per offrire versatilità tra modalità portatile e utilizzo da desktop, combinando una diagonale estesa con controller staccabili e un'opzione di tastiera wireless. l'obiettivo è integrare mobilità elevata a una configurazione pronta all'uso come computer da lavoro o intrattenimento, senza rinunciare al gaming. legion go fold: concept lenovo al mwc 2026. il progetto descrive un dispositivo pieghevole capace di trasformarsi in diverse configurazioni operative. la versione piegata impone un display da 7,7? con pannello poled e controlli removibili, mentre la sezione svelata offre un schermo da 11,6? per le attività di gioco e di produttività.

